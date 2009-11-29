Переработкa, улучшение дизайна

Earth Space Agency проект нуждается в переработке дизайна!

Адрес проекта: www.earthspaceagency.org

Надо создать такой дизайн, чтобы веб сайт стал красивым и эффектным. Но все таки графически не слишком тяжёлым.

На базе первой страницы будет развиваться дизайн остальных страниц. Сейчас похожая ситуация, и это означает небольшие изменения парочки элементов для совместимости с новыми красками.

Как точку отчета надо использовать текущий сайт Earth Space Agency: www.earthspaceagency.org

Расположение элементов/блоков информации менять нельзя.

Страница состоит из блоков информации. Они должны хорошо смотреться и читаться, и размер текста будет «10pt». Этот сайт для читателей!

Для остального экрана, непокрытого страничкой (~1000px), надо создать нейтральный, повторяющиеся фон.

Новинка в этом дизайне будет «Top Menu» с логотипом. Меню «многоэтажный», потому что много элементов. С начала здесь будет 2 строки. Нужно ли поднимать меню на самый верх? В текущем меню не хватает места.

В первой странице надо использовать картинку с космонавтом. В других страницах она исчезает.

Статьи мыслителей должны содержать те же элементы в своем блоке информации. Но можно попытаться сделать этот блок еще лучше. И надо добавить надпись/линк на «Publish Your Article».

В блок космического рынка надо добавить заголовок «Space Marketplace» и силки «Search» и «Post Ad».

В блок космических новостей надо добавить заголовок «Space News» и силки «Search» и «Submit News».

В блок космической работы надо добавить заголовок «Space Jobs» и силки «Search» и «Post Job Ad».

Далее следует блок служебной информации, который со временем будет раздуваться. (page footer)

Просмотрите внимательно остальные странички! Цель свести работу по дизайну их к минимуму. Но Pathway, Title, Menu, Login, Data Table Header, Right Info Block и похожие элементики надо будет тоже переделать, если дизайн этого будет требовать.

Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос: Как Вы поняли сущность этого проекта? Какова цель? Для кого этот проект?

Условия

1. Авторские права переходит к компании:

Double Solutions

Dzirciema 74-11

Riga

LV-1055

Latvia

Registration Number: 40002096001

www.doublesolutions.biz

2. Если со временем будет внедрен другой дизайн, тогда силка на автора в веб-сайте удаляется.

Результат работы – PSD файл.