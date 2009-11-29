Переработкa, улучшение дизайна

Т.к. выбранный исполнитель http://www.weblancer.net/users/lyutakova/ меня продинамил (просто не отозвалась) открываю проект заново. Нужен простейший дизайн для сайта, посвященного TFT мониторам. Т.к. содержание и функционал до конца не продуманы, то скорее нужен даже не дизайн, а стиль, элементы оформления, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Earth Space Agency проект нуждается в переработке дизайна!
Адрес проекта: www.earthspaceagency.org
Надо создать такой дизайн, чтобы веб сайт стал красивым и эффектным. Но все таки графически не слишком тяжёлым.
На базе первой страницы будет развиваться дизайн остальных страниц. Сейчас похожая ситуация, и это означает небольшие изменения парочки элементов для совместимости с новыми красками.
Как точку отчета надо использовать текущий сайт Earth Space Agency: www.earthspaceagency.org
Расположение элементов/блоков информации менять нельзя.
Страница состоит из блоков информации. Они должны хорошо смотреться и читаться, и размер текста будет «10pt». Этот сайт для читателей!
Для остального экрана, непокрытого страничкой (~1000px), надо создать нейтральный, повторяющиеся фон.
Новинка в этом дизайне будет «Top Menu» с логотипом. Меню «многоэтажный», потому что много элементов. С начала здесь будет 2 строки. Нужно ли поднимать меню на самый верх? В текущем меню не хватает места.
В первой странице надо использовать картинку с космонавтом. В других страницах она исчезает.
Статьи мыслителей должны содержать те же элементы в своем блоке информации. Но можно попытаться сделать этот блок еще лучше. И надо добавить надпись/линк на «Publish Your Article».
В блок космического рынка надо добавить заголовок «Space Marketplace» и силки «Search» и «Post Ad».
В блок космических новостей надо добавить заголовок «Space News» и силки «Search» и «Submit News».
В блок космической работы надо добавить заголовок «Space Jobs» и силки «Search» и «Post Job Ad».
Далее следует блок служебной информации, который со временем будет раздуваться. (page footer)
Просмотрите внимательно остальные странички! Цель свести работу по дизайну их к минимуму. Но Pathway, Title, Menu, Login, Data Table Header, Right Info Block и похожие элементики надо будет тоже переделать, если дизайн этого будет требовать.
Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос: Как Вы поняли сущность этого проекта? Какова цель? Для кого этот проект?
Условия
1. Авторские права переходит к компании:
Double Solutions
Dzirciema 74-11
Riga
LV-1055
Latvia
Registration Number: 40002096001
2. Если со временем будет внедрен другой дизайн, тогда силка на автора в веб-сайте удаляется.
Результат работы – PSD файл.
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