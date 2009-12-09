Нужно отредактировать flash шаблон от монстров

$50
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок435 просмотров
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Есть готовй шаблон, официально купленный(templatemonsters), со всеми исходниками (fla, psd). Нужно изменить шапку, текст страниц(около 15 страниц, в html они уже готовы, вы их тоже получите для примера), прописать пункты меню, заменить музыку. То есть дизайнить и креативить не нужно.

Срок - 1-2 дня (для флешера, думаю, не вызовет затруднений)

В течение недели, возможно, понадобится что-то доработать, подредактировать.

Предлагайте свою цену.

Решил ещё по-принимать предложения. Интересует цена $30-35

14 лет назад
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
pisarchik_eugene
Евгений 
38 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Было выполнено редактирование flash шаблона от Tamplatemonsters. По ходу работы возникали некоторые трудности, но в итоге всё получилось. Евгений постоянно был на связи и даже пропустил работу, чтобы закончить проект вовремя, что говорит о высоком уровне ответственности за данные обязательства. Работой даволен, рекомендую этого фрилансера в качестве флешера.
Заказчик относился понимающе к труду, разумно вел беседу, был на связи постоянно, сделал оплату вовремя