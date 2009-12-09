Нужно отредактировать flash шаблон от монстров

Было выполнено редактирование flash шаблона от Tamplatemonsters. По ходу работы возникали некоторые трудности, но в итоге всё получилось. Евгений постоянно был на связи и даже пропустил работу, чтобы закончить проект вовремя, что говорит о высоком уровне ответственности за данные обязательства. Работой даволен, рекомендую этого фрилансера в качестве флешера.