Нужно отредактировать flash шаблон от монстров

ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы нужен готовый стиль, для установки на форум. ВНИМАНИЕ: есть несколько PSD'шников с готовыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовй шаблон, официально купленный(templatemonsters), со всеми исходниками (fla, psd). Нужно изменить шапку, текст страниц(около 15 страниц, в html они уже готовы, вы их тоже получите для примера), прописать пункты меню, заменить музыку. То есть дизайнить и креативить не нужно.
Срок - 1-2 дня (для флешера, думаю, не вызовет затруднений)
В течение недели, возможно, понадобится что-то доработать, подредактировать.
Предлагайте свою цену.
Решил ещё по-принимать предложения. Интересует цена $30-35
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