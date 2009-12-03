Сайт

Дизайн сайтовЗавершен56 заявок622 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу простой, симпатичный сайт, без лишних наворотов.

14 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Евгений работает быстро и качественно. Предлагает множество креативных идей. Дизайн очень понравился, рекомендую с ним сотрудничать!!!
Отличный заказчик, знает чего хочет, приятно было сотрудничать.