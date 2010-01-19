Создание дизайна сайта журнала

$500
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок335 просмотров
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Требуется создание дизайна сайта - каталога журнала ( дизайн главной + внутренние страницы) . Исполнители ТОЛЬКО из Минска. Обязательно заключение договора. Все подробности при личной встрече с выбранным исполнителем.

14 лет назад
nastenka
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
colorpoints
Ирина 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$450
7 дней
Работа выполнена ВЕЛИКОЛЕПНО!!!! Все было сделано оперативно и грамотно. Очень довольна результатом. Обязательно продолжим сотрудничать.
Мне понравилось работать с Анастасией. Адекватный Заказчик, четкая постановка задачи и достойная оплата. Продолжаем сотрудничать!