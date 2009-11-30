Сложный шаблон на движок vBulletin - качественно!

ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы нужен готовый стиль, для установки на форум.

ВНИМАНИЕ: есть несколько PSD'шников с готовыми наработками, т.е. основа готова.

ОПЛАТА: БЕЗ предоплаты!!! (!) Возможно по-этапная оплата, по завершению какого-то "куска" работы.

> Бюджет: ОТ 400$ до ..., в зависимости от качества выполнения работ (при ответах уточняйте точную сумму)

|| Портал - система vBadvanced CMPS ( http://vbadvanced.com ),

|| Форум - (основная составляющая сайта) система vBulletin .

> Срок выполнения: от 1 мес., но не более 3х мес.!

> Местоположение фрилансера: желательно: Киев, Украина.

!!! При ответе указывайте ЦЕНУ, срок выполнения, ссылку на портфолио с работами на vBulletin !!!

!!! Новичков просьба не беспокоить, интересует действительно качественная работа!...

!!! Предпочтение студиям, а также фирмам\компаниям, с которыми можно заключить договор.