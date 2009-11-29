Редизайн сайта и создание корпоративного стиля

Добрый день! Нужен flash-элемент на сайт - разрез домика размером 150х200 пикселей. С анимацией при наведении мышки на 10-15 секунд. В домике должны быть: стены, пол, потолок, лампа, два шкафа, гардеробчик и стол с стульями. Также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно зробити редизайн веб-сайту (+верстка) та фірмовий стиль підприємства.
Верстка має бути кросброузерною та, по можливості, валідною.
Вимогою є проживання в Києві.
Чекаю на Ваші цінові пропозиції та посилання на портфоліо.
З обраним кандидатом буде необхідна особиста зустріч.
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