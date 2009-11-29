Редизайн сайта и создание корпоративного стиля

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок373 просмотра
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Потрібно зробити редизайн веб-сайту (+верстка) та фірмовий стиль підприємства.

Верстка має бути кросброузерною та, по можливості, валідною.

Вимогою є проживання в Києві.

Чекаю на Ваші цінові пропозиції та посилання на портфоліо.

З обраним кандидатом буде необхідна особиста зустріч.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
angmar
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад