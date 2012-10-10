Есть 8 VPS, требуется следующее: - Перенастройка к единому виду (Ubuntu, избавиться от Debian в пуле) - Разработка стратегий бэкапов и мониторинга здоровья (письменно) - Воплощение стратегий - Тюнинг ...
Настройка почтового сервера с нуля
1) требуется внедрить почтовый сервер на базе ОС Debian linux.
2)Работа в почтовых клиентах типа outlook,Outlook express, bat обязателен веб доступ к ящикам для принятия отправки пересылки писем (независимо от местоположения сотрудников). Операционные системы клиентов windows кол-во ящиков примерно 50-70.
3) Также обязательный web доступ для администрирования ящиков- создания,удаления, смены пароля, отключения
4)Потребуется регулярное резервное копирование почтовой базы на сервере.интересует цена за разовую настройку и сопровождение в течении недели для тестирования системы.
причина возникновения этого проекта - не устраивают маленькие квоты на ящики у текущего провайдера и невозможность их увеличения
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