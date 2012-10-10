Настройка почтового сервера с нуля

1) требуется внедрить почтовый сервер на базе ОС Debian linux.

2)Работа в почтовых клиентах типа outlook,Outlook express, bat обязателен веб доступ к ящикам для принятия отправки пересылки писем (независимо от местоположения сотрудников). Операционные системы клиентов windows кол-во ящиков примерно 50-70.

3) Также обязательный web доступ для администрирования ящиков- создания,удаления, смены пароля, отключения

4)Потребуется регулярное резервное копирование почтовой базы на сервере.интересует цена за разовую настройку и сопровождение в течении недели для тестирования системы.

причина возникновения этого проекта - не устраивают маленькие квоты на ящики у текущего провайдера и невозможность их увеличения