Настойка веб-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок288 просмотров

Стоит задача настроить веб-сервера + видео-трансляции (на основе РЕД5) и дальнейшее его поддержка. Ваши предложения пишите в личку или в аську 121022010

13 лет назад
chiffa_cff
Александр 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров