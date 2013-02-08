wax100

Яна wax100

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

pashashch
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$100
9 баллов
11 лет назад
Посадить сайт на движок. WordPress или ModX
JavaScriptMODXWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vurazov
47 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка на joomla или modx
JoomlaMODX
Яна адекватный и ответственный человек, показала высокий уровень вовлеченности в проект, проявляла инициативу при необходимости принятия решений и в целом показала высокую компетенцию. Работать с Яной было легко и приятно. По результатам проекта в рамках бюджета сделано даже больше, чем было заказано, использованы лучшие решения, чем планировались, благодаря советам Яны. Яна, огромное спасибо за работу и участие в проекте, это было просто и интересно!