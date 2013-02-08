Яна адекватный и ответственный человек, показала высокий уровень вовлеченности в проект, проявляла инициативу при необходимости принятия решений и в целом показала высокую компетенцию. Работать с Яной было легко и приятно. По результатам проекта в рамках бюджета сделано даже больше, чем было заказано, использованы лучшие решения, чем планировались, благодаря советам Яны. Яна, огромное спасибо за работу и участие в проекте, это было просто и интересно!