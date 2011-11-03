Необходимо вставить кнопки социальных сетей на сайт http://ceramicstroi.ru/. Однако, ситуация усложняется следующим: В обычной ситуации можно было бы, поступить следующим образом вставляем код кнопок в файл single.php и дело в шляпе. ...
Верстка с 3D эффектом
Нужно заверстать это http://makepreview.ru/1324335537 как тут http://granit-product.com.ua/
Псевдо трехмерный эффект - молекула и меню должна двигаться
Меню - 1ый слой, прозрачные молекулы-2ой слой
Всего 3 страницы. Еще http://makepreview.ru/1204432362 и http://makepreview.ru/1100915932
На последней не должно ничего двигаться.
Исходники в PSD.
Выбранный исполнитель
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