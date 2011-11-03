Верстка с 3D эффектом

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки206 просмотров

Нужно заверстать это http://makepreview.ru/1324335537 как тут http://granit-product.com.ua/

Псевдо трехмерный эффект - молекула и меню должна двигаться

Меню - 1ый слой, прозрачные молекулы-2ой слой

Всего 3 страницы. Еще http://makepreview.ru/1204432362 и http://makepreview.ru/1100915932

На последней не должно ничего двигаться.

Исходники в PSD.

14 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Кодер отличный. Все сделано на высшем уровне и в срок. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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