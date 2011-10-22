Здравствуйте. Требуется верстка макета под insales.ru Сам макет: http://www.weblancer.net/users/kirill_ya1/portfolio/1314680.html#item Контакты: 492044258(аська)
Доработки для специалиста по UMI
Здравствуйте.
Есть сайт http://umi.mroya.ru/
нужно доделать кое какие недоделки:
1. В шапке поправить вёрстку, лого и девиз это прозрачные png висящие над илюстрацией шапки
2. Подвал привязать к низу. На страничке «о нас» этот глюк очень чётко виден
3. меню сайта верхнее. При правке вёрски нужно учесть что будет второй уровень меню в скором времени, и он будет постаянно присутстовать на внутренних страничках, так что нужно заложить его с помощью скрытого дива.
4. Логотип это активная ссылка на индекс
5. Нужно сделать возможным из панели управления менять картинку в шапке
6. Боковое меню будет возможно формировать в каждом разделе своё и эта возможность должна включатся из админки тоест без познаний кода.
7. Под боковым меню предусмотреть место для банеров, желательно что бы банеры туда можно было вставлять из админки.
Сколько такое будет стоить по деньгам? И огромная прозьба студиям не беспокоить
C уважением, Кирилл.
e-mail: [email protected]
skype: belartdes.com
icq: 335 466 667
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