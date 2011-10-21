Шаблон для Danneo 5.4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки90 просмотров

Требуется кроссбраузерная и валидная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек.

Скрин макета в прикрепленном файле.

Пишите сроки и конечную стоимость. Оплата в рублях через WebMoney.

14 лет назад
oleg_nt
Олег 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

aicediv
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

aicediv
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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