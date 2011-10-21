Нужно сверстать несложный дизайн для данной cms Есть конкретный список необходимых вещей(с примерами) Подробности в ПМ
Шаблон для Danneo 5.4
Требуется кроссбраузерная и валидная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек.
Скрин макета в прикрепленном файле.
Пишите сроки и конечную стоимость. Оплата в рублях через WebMoney.
Выбранный исполнитель
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