Перенести сайт на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок200 просмотров

Есть сайт на самописной CMS. http://insize.kiev.ua Его необходимо переделать под Джумлу. Исходники дизайна есть.

Joomla
14 лет назад
sambul
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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