Сверстать 2 страницы

Есть сайт на DLE: http://sportrelease.org/ Нужен код (HTML-код и CSS-код) для шапки этого сайта. Т.е., чтобы шапка и логотип сайта выглядели одинаково на всех разрешениях от 1024 до 1920. Логотип слева, а рисунок шапки ...