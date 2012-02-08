Верстка сайта. Персонально для www2ok.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки117 просмотров

Нужно сверстать сайт по шаблону на DIV.

- Верстка должна растягиваться на 90% разрешения экрана. Центр растягивается - бока фиксированные.

- Верстка должна быть применена с помощью технологии DIV – без таблиц

- Верстка должна работать одинаково в основных браузерах – IE, Firefox, Opera, Chrome

- Все стили и скрипты должны находиться в отдельных файлах (CSS)

- Части страницы должны загружаться в браузере по блокам, например - центр - первее всего,потом левая часть и т.п. Такое возможно используя технологию DIV. по почтевышлю файл для объяснения верстки.

CSS
14 лет назад
big_eddie_13
Векслер 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена на отлично!
Четко объяснил все что требуется, грамотно ответил на все вопросы. Оплата без задержек. Приятно было иметь дело.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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