Верстка сайта. Персонально для www2ok.

Нужно сверстать сайт по шаблону на DIV.

- Верстка должна растягиваться на 90% разрешения экрана. Центр растягивается - бока фиксированные.

- Верстка должна быть применена с помощью технологии DIV – без таблиц

- Верстка должна работать одинаково в основных браузерах – IE, Firefox, Opera, Chrome

- Все стили и скрипты должны находиться в отдельных файлах (CSS)

- Части страницы должны загружаться в браузере по блокам, например - центр - первее всего,потом левая часть и т.п. Такое возможно используя технологию DIV. по почтевышлю файл для объяснения верстки.