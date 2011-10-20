Нужна html5 responsive верстка

Нужно отверстать 2 страницы.

желательно использовать less

макеты всех размеров с детализацией поведения отрисованы.

Проект для тех, кто УЖЕ ДЕЛАЛ подобное.

начинать можно сразу - дедлайн 25.10

Пожалуйста в ответах пришлите один пример Вашего responsive проекта и ставку.

(если Вы еще и с expression engine дружны - заказ будет больше)