Нужна html5 responsive верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки139 просмотров

Нужно отверстать 2 страницы.

желательно использовать less

макеты всех размеров с детализацией поведения отрисованы.

Проект для тех, кто УЖЕ ДЕЛАЛ подобное.

начинать можно сразу - дедлайн 25.10

Пожалуйста в ответах пришлите один пример Вашего responsive проекта и ставку.

(если Вы еще и с expression engine дружны - заказ будет больше)

HTML
14 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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