Необходимо сделать большую форму (около 40 полей) где человек будет вводить информацию о себе. Необходима проверка вводимой информации, т.е. работа в основном по регулярным выражениям. Сколько будет стоить и сколько займет времени? Дайте ответ отдельно по PHP и ...