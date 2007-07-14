sambul

Андрей Самбул sambul

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Верстка:

+ корректное отображение в Internet Explorer, FireFox и Opera;

+ особое внимание уделяется быстрой загрузке страниц;

+ соответствие HTML, XHTML и CSS кода требованиям W3C;

+ чистый и легкочитаемый код.

Программирование:

+ PHP, JavaScript, MySQL.

Дизайн:

+ разработка корпоротивного стиля;

+ веб-дизайн;

+ графический дизайн.

Полиграфия:

+ визитки, листовки, букллеты;

+ блокноты, ежедневники, открытки, календари.

Вебуслуги:

+ регистрация доменного имени и хостинга;

+ техническая поддержка и обслуживание сайта;

+ оптимизация под поисковые системы;

+ регистрация в поисковых системах.

E-mail: [email protected]

ICQ: 235-103-046

Тел: +38 (097) 841-90-54

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS

  • Отрисовка в 3D

    Необходимо отрисовать шкафчик в 3D. Сделать более реалистично сам шкаф, стены, потолок, пол.

    3D-графика61 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флеш-шапки для сайта

    Необходимо создать анимированую шапку для сайта. Прилагаемое изображение должно быть фоном. Если работа будет выполнена профессионально, то возможно долгосрочное сотрудничество по созданию флеш-анимации.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка формы

    Необходимо сделать большую форму (около 40 полей) где человек будет вводить информацию о себе. Необходима проверка вводимой информации, т.е. работа в основном по регулярным выражениям. Сколько будет стоить и сколько займет времени? Дайте ответ отдельно по PHP и ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
lexusback
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Создание флеш-шапки для сайта
Приятно было работать с человеком. Только положительный отзыв +
Работу выполнил качественно и оперативно. Предложил несколько вариантов. Спасибо. Приятно работать.
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