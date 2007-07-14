Необходимо нарезать шаблон под Виртумарт и полностью настроить магазин. Дизайн в PSD.
Верстка:
+ корректное отображение в Internet Explorer, FireFox и Opera;
+ особое внимание уделяется быстрой загрузке страниц;
+ соответствие HTML, XHTML и CSS кода требованиям W3C;
+ чистый и легкочитаемый код.
Программирование:
+ PHP, JavaScript, MySQL.
Дизайн:
+ разработка корпоротивного стиля;
+ веб-дизайн;
+ графический дизайн.
Полиграфия:
+ визитки, листовки, букллеты;
+ блокноты, ежедневники, открытки, календари.
Вебуслуги:
+ регистрация доменного имени и хостинга;
+ техническая поддержка и обслуживание сайта;
+ оптимизация под поисковые системы;
+ регистрация в поисковых системах.
E-mail: [email protected]
ICQ: 235-103-046
Тел: +38 (097) 841-90-54
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