Burov

Николай Буров Burov

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Перенести руками посты из одного форума в другой

    $10

    Нужно перенести сообщения из раздела "Объявления" со старого форума на новый. Регистрация на форуме не требуется, нужно вставлять имена пользователей, как на старом форуме и текст сообщения (обычно всего пару строк). Всего около 200 сообщений по ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен макет сайта (.psd)

    $200

    Нужен макет главной и второстепенной страницы. Компания занимается продажей промышленного оборудования. Ищем опытного дизайнера, с хорошим портфолио. От Вас ждем ссылки на ваши работы. ТЗ вышлем перед началом работ. Возможно постоянное сотрудничество.

    Дизайн сайтов88 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переписывание статей

    $250

    Нужно переписать существующие статьи на спортивную тему. Изменения нужны, для того чтобы не нарушать права источника. Статьи собраны с интернет-сайтов и публиковаться тоже будут в Интернете. Напишите сколько Вы хотите получать за 1000 слов. Если есть ...

    Редактирование и Корректура62 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Русификация компонента «JD-Wiki» для CMS «Joomla»

    Есть компонент «jd-wiki», написанный для системы управления контентом «joomla». Русский текст он делает крякозябой. Нужно его настроить для работы с русским языком. Как я понимаю, проблема в том, что он использует кодировку utf-8. Как вариант ...

    PHPMySQLJoomlaFreeBSD
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Возможности "Wiki" для портала на CMS "Joomla"

    Мы разрабатываем портал ориентируясь на использование CMS "Joomla". На данный момент готов макет: http://www.velesmedia.ru/downloads/demo/4Norddance.jpg Заказчик внезапно захотел, чтобы все и даже не зарегистрированные пользователи могли создавать новые и редактировать существующие статьи. Естественно, нужны возможности "Wiki" для того, чтобы ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка шаблона для «Joomla» из PSD макета

    Нужно из готового PSD макета сделать шаблон для системы управления контентом «Joomla». Сама CMS установлена в чистом виде, нужно будет загрузить шаблон и настроить пункты меню, чтобы было видно, что шаблон сделан. Основной текст размещать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Линк-менеджер

    нужен человек для обмена ссылками с другими сайтами. Желательно иметь опыт подобной работы. Нужно меняться ссылками, и контролировать обратные. Оплата – $0.15 за линк. P.S. регистрация в каталогах уже произведена, нужно меняться с сайтами, с тематическими ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка шаблона для Joomla из PSD макета

    $50

    Нужно из PSD макета сделать шаблон для джумлы (joomla - это система управления контентом). Загрузить его на сервер, вставить тексты из вордовского файла и несколько картинок с фотографиями номеров, сама joomla установлена в чистом виде. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • SEO - продвижение сайтов в рунете

    Нужно вывести два сайта на первую страницу выдачи яндекса, гугла и mail.ru, и держать их там постоянно. Первый сайт по запросам: микромельницы | дробилки | измельчители | мельницы. Второй сайт по запросам: Сертификат | Сертификат соответствия ГОСТ-Р ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexhomp
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Возможности "Wiki" для портала на CMS "Joomla"
Заказчик предоставил подробное ТЗ, а также все условия для работы. Оплата также была произведена сразу же после выполнения задания. Огромный респект!
Эксперты говорили, что сделать эту работу невозможно, даже гарантировали, что никто не сможет. У меня появились сомнения, но Алексей действительно все сделал как надо. За что ему большой респект. Особое уважение, что даже после оплаты согласился, доработать совместимость скрипта с firefox-ом. Отличная работа! Спасибо.
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sambul
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Верстка шаблона для Joomla из PSD макета
Работа оплачена. Приятно сотрудничать. Спасибо за интересный проект.
Работа выполнена, все ок! Было приятно иметь дело. Спасибо!
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