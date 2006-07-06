Нужно перенести сообщения из раздела "Объявления" со старого форума на новый. Регистрация на форуме не требуется, нужно вставлять имена пользователей, как на старом форуме и текст сообщения (обычно всего пару строк). Всего около 200 сообщений по ...
- $10Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен макет главной и второстепенной страницы. Компания занимается продажей промышленного оборудования. Ищем опытного дизайнера, с хорошим портфолио. От Вас ждем ссылки на ваши работы. ТЗ вышлем перед началом работ. Возможно постоянное сотрудничество.Дизайн сайтов88 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно переписать существующие статьи на спортивную тему. Изменения нужны, для того чтобы не нарушать права источника. Статьи собраны с интернет-сайтов и публиковаться тоже будут в Интернете. Напишите сколько Вы хотите получать за 1000 слов. Если есть ...Редактирование и Корректура62 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть компонент «jd-wiki», написанный для системы управления контентом «joomla». Русский текст он делает крякозябой. Нужно его настроить для работы с русским языком. Как я понимаю, проблема в том, что он использует кодировку utf-8. Как вариант ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Мы разрабатываем портал ориентируясь на использование CMS "Joomla". На данный момент готов макет: http://www.velesmedia.ru/downloads/demo/4Norddance.jpg Заказчик внезапно захотел, чтобы все и даже не зарегистрированные пользователи могли создавать новые и редактировать существующие статьи. Естественно, нужны возможности "Wiki" для того, чтобы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно из готового PSD макета сделать шаблон для системы управления контентом «Joomla». Сама CMS установлена в чистом виде, нужно будет загрузить шаблон и настроить пункты меню, чтобы было видно, что шаблон сделан. Основной текст размещать ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
нужен человек для обмена ссылками с другими сайтами. Желательно иметь опыт подобной работы. Нужно меняться ссылками, и контролировать обратные. Оплата – $0.15 за линк. P.S. регистрация в каталогах уже произведена, нужно меняться с сайтами, с тематическими ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно из PSD макета сделать шаблон для джумлы (joomla - это система управления контентом). Загрузить его на сервер, вставить тексты из вордовского файла и несколько картинок с фотографиями номеров, сама joomla установлена в чистом виде. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно вывести два сайта на первую страницу выдачи яндекса, гугла и mail.ru, и держать их там постоянно. Первый сайт по запросам: микромельницы | дробилки | измельчители | мельницы. Второй сайт по запросам: Сертификат | Сертификат соответствия ГОСТ-Р ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт17 лет назад