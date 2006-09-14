alexhomp

Алексей alexhomp

 
38 летРоссия/Тверь
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город проживания: Тверь

Образование: Среднее

Дата рождения: 25 мая 1985 г. (27 год)

Телефон: +7(903)8023663

E-mail: [email protected]

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский: Школьная программа

Уровень владения компьютером: эксперт

Компьютерные навыки: Web-programmist, HTML-programmist, Весь офис,

Flash, Photoshop, CorelDraw, 3DMax...

Владение:

PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, C++...

Опыт создания сайтов:

http://www.advokatgrankin.ru

http://www.photoapt.ru

http://www.rezerv33.ru

http://www.ctc-tver.ru - интерфейс и процессинговая часть платежной

системы

Несколько проектов, работающих в локальной сети, созданных для

систематизации и учета внутренней информации.

Также несколько проектов, где мое участие ограничивалось написанием

небольших модулей.

http://www.d32.ru/rus/dental32book.php - книга стихов.

Личные качества:

Трудолюбие, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
vinweb
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Загрузка прайса в OpenCart
Отлично справился с поставленной задачей! Профессионал в своем деле и всегда на связи. Буду сотрудничать дальше и рекомендовать!
Понравилась четкая постановка задачи и оперативный контакт. Все вопросы по ходу разработки решались практически в мгновение ока. Оплата поступила точно в срок
Ответный отзыв
Burov
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Возможности "Wiki" для портала на CMS "Joomla"
Эксперты говорили, что сделать эту работу невозможно, даже гарантировали, что никто не сможет. У меня появились сомнения, но Алексей действительно все сделал как надо. За что ему большой респект. Особое уважение, что даже после оплаты согласился, доработать совместимость скрипта с firefox-ом. Отличная работа! Спасибо.
Заказчик предоставил подробное ТЗ, а также все условия для работы. Оплата также была произведена сразу же после выполнения задания. Огромный респект!
Ответный отзыв