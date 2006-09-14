ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город проживания: Тверь
Образование: Среднее
Дата рождения: 25 мая 1985 г. (27 год)
Телефон: +7(903)8023663
E-mail: [email protected]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский: Школьная программа
Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: Web-programmist, HTML-programmist, Весь офис,
Flash, Photoshop, CorelDraw, 3DMax...
Владение:
PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, C++...
Опыт создания сайтов:
http://www.ctc-tver.ru - интерфейс и процессинговая часть платежной
системы
Несколько проектов, работающих в локальной сети, созданных для
систематизации и учета внутренней информации.
Также несколько проектов, где мое участие ограничивалось написанием
небольших модулей.
http://www.d32.ru/rus/dental32book.php - книга стихов.
Личные качества:
Трудолюбие, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность
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