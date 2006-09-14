Эксперты говорили, что сделать эту работу невозможно, даже гарантировали, что никто не сможет. У меня появились сомнения, но Алексей действительно все сделал как надо. За что ему большой респект. Особое уважение, что даже после оплаты согласился, доработать совместимость скрипта с firefox-ом. Отличная работа! Спасибо.