Требуется небольшая доработка сайта (создание 2-х подстраниц), настройка формы заказов и почты. ICQ: 381-862-371
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется переработать контент сайта (изменить слова, фразы). ICQ: 325-614-253 e-mail: [email protected]Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется создание динамического флэш-баннера 468*60. 10$ Подробности по ICQ: 325-614-253Баннеры21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Куплю программу "Интернет-магазин" в J2EE на Oracle 9i/10g. Срочно! Возможно написание на заказ. Пишите: [email protected] или ICQ: 325-614-253Системное программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Интернет - магазин продуктов (частей самолетов) авиационной промышленности (или компьютерной оргтехники, если проблема!!!) В J2EE, JAVA,XML с НАКОПЛЕНИЕМ ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ Oracle 9i или выше. http://www.infocity.kiev.ua/db/content/db281.phtml. Возможности программы: Поддержка нескольких категорий. Корзина покупателя. Калькулятор скидок. ...Базы данных6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется раскрутка и продвижение сайта: http://www.professura.ru Сайт должен находиться в 10-ке на ведущих поисковиках + контекстная и баннерная реклама на схожих сайтах и форумах. Предложения на e-mail: [email protected]Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Куплю скрипт или рассмотрю варианты написания: магазин – база данных, клиент регестрируется, вносит оплату за регистрацию и получает доступ к информации. Предложения направлять с примерами работ.Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сайт на основе готового шаблона: http://www.cityindex.ru/ci/template_education.shtml, шаблон 11564 + Форма заказа: http://www.moreferatov.ru/?mode=order + 10-20 страниц + библиотека бесплатных работ (мин.1,5-2 тыс. работ). Необходимо найти Вам. + Сайт по структуре и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Приобрету или арендую работающий раскрученный web-сайт по молодежной (студенческой) тематике. Область деятельности компании: написание рефератов, курсовых и дипломных работ на заказ. Возможна заинтересованность в раскрученном домене.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать статичный сайт с заставкой Flash на главной странице (как минимум наподобии- http://www.miura.net.ru/sel_rs/). Необходима форма заказа: http://www.moreferatov.ru/?mode=order Обязательно необходимо, чтобы мы без знания html и других языков программирования могли менять информацию на сайте. Необходимо ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Приобрету оригинальную дизайнерскую программу с описанием, исходниками и .exe во Flash вместе. Программа для дизайна сайтов во Flash. Очень срочно!Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разовое создание и раскрутка статистического сайта с динамическими элементами (формой заказа). Также требуется раскрутка сайта, поддержание его позиции в 1-ой десятке на поисковых системах- Яндексе, Мэиле, Рамблере.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется создание статистического сайта с динамическими элементами (форма заказа). Род деятельности компании: написание рефератов, курсовых и дипломных работ на заказ. Также требуется раскрутка сайта и поддержание его позиции в 1-ой десятке на поисковых системах- Яндексе, ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад