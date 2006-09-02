ssa

Александр Илин ssa

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Требуется небольшая доработка и настройка сайта.
Четко сформулированное ТЗ и своевременная оплата. Приятно было работать.
Сделал все быстро и даже больше, чем было в ТЗ. Плюс нашел и исправил несколько ошибок на сайте. Остались очень довольны работой! Классный специалист!
Ответный отзыв
sambul
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Тредуется создание сайта на основе готового шаблон
Предоставлен полный материал, четко определены задачи. Приятно сотрудничать!
Очень оперативно предоставил качественный дизайн! Учитывает все замечания и капризы! Проффи высшего класса! Молодец!
Ответный отзыв