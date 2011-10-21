Верстка psd макета

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Закрыт10 заявок325 просмотров

Здравствуйте! Вот что нужно сделать, есть у меня psd макет шаблона на wordpress нужно сделать натяжку на wordpress, сделать wordpress тему. Предлагайте цены - нормальные.

WordPress
14 лет назад
jokerpredator
Иван Билас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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