Требуется сверстать и натянуть шаблон сайта на движок webasyst, только для хорошо знающих движок, оплата по факту, срочно
Сделать меню на сайте
Сайт www.profhelp.ru, Меню справа от фотографии. Его нужно сделать так что бы оно было красивым и имело ту же суть что и сейчас. Можно полностью переделать, либо доделать то что есть. Программный код предельно простой. Место под меню 260*198. Нуно меню с версткой.
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