Здравствуйте! Вот что нужно сделать, есть у меня psd макет шаблона на wordpress нужно сделать натяжку на wordpress, сделать wordpress тему. Предлагайте цены - нормальные.
Подправить html
Подправить хтмл верстку
Заявки фрилансеров
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