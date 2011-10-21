Необходимо навести порядок в верстке товаров интернет-магазина (убрать лишние отступы, добавить отсутствующие, проверить соответствие товаров и т.д.). В проверке нуждаются около 400 товаров, до окончания выходных. Ищу ...
Сверстать макет + детали
Сайт на пхп 4, надо поставить новый макет - на главную страницу
на внутренних - шапку от нового макета главной поменять.
на главной настроить вывод новостей по рубрикам из админки
все подпункты меню должны также всплывать
флеша - пока нет - просто картинка. Справа меню поиска нет - просто кнопка.
Какие то мелкие нюансы в процессе верстки - чтобы было красиво.
надо сделать резинку, хотя возможно стоит ограничение поставить.
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