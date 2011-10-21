Сверстать макет + детали

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки187 просмотров

http://turflot.ru

Сайт на пхп 4, надо поставить новый макет - на главную страницу

на внутренних - шапку от нового макета главной поменять.

на главной настроить вывод новостей по рубрикам из админки

все подпункты меню должны также всплывать

флеша - пока нет - просто картинка. Справа меню поиска нет - просто кнопка.

Какие то мелкие нюансы в процессе верстки - чтобы было красиво.

надо сделать резинку, хотя возможно стоит ограничение поставить.

PHP
14 лет назад
Seoaces
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Fel1ks
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

Fel1ks
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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