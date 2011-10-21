Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок339 просмотров

Здравствуйте. Требуется верстка макета. Нужны люди с icq, чтобы можно было работать в онлайн режиме.

Все обговариваю с исполнителем в icq - 492044258. Буду ждать откликов).

14 лет назад
kirill_ya1
Кирилл 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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