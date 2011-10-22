Верстка под insales.ru

$18
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка170 просмотров

Здравствуйте. Требуется верстка макета под insales.ru

Сам макет: http://www.weblancer.net/users/kirill_ya1/portfolio/1314680.html#item

Контакты: 492044258(аська)

HTML
14 лет назад
kirill_ya1
Кирилл 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать HTML из готовых PSD

    $50

    Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте. Требуется верстка макета. Нужны люди с icq, чтобы можно было работать в онлайн режиме. Все обговариваю с исполнителем в icq - 492044258. Буду ждать откликов).

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка PSD макета

    http://dl.dropbox.com/u/6219743/graytoad/gt1.jpg http://dl.dropbox.com/u/6219743/graytoad/gt2.jpg Выпадающее двухуровневое меню. При наведении на одну из трех средних колонок, открывается описание. Спонсоры прокручиваются стрелочками. Валидность кода, кроссбраузерность. Работаю без предоплаты. Сроки выполнения - предлагаем.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для Danneo 5.4

    $100

    Требуется кроссбраузерная и валидная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек. Скрин макета в прикрепленном файле. Пишите сроки и конечную стоимость. Оплата ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка дизайна для Simpla CMS

    $250

    Нужно сверстать несложный дизайн для данной cms Есть конкретный список необходимых вещей(с примерами) Подробности в ПМ

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать макет + детали

    $250

    http://turflot.ru Сайт на пхп 4, надо поставить новый макет - на главную страницу на внутренних - шапку от нового макета главной поменять. на главной настроить вывод ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Навести порядок

    $100

    Необходимо навести порядок в верстке товаров интернет-магазина (убрать лишние отступы, добавить отсутствующие, проверить соответствие товаров и т.д.). В проверке нуждаются около 400 товаров, до окончания выходных. Ищу ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка psd макета

    Здравствуйте! Вот что нужно сделать, есть у меня psd макет шаблона на wordpress нужно сделать натяжку на wordpress, сделать wordpress тему. Предлагайте цены - нормальные.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад