Здравствуйте. Требуется верстка макета. Нужны люди с icq, чтобы можно было работать в онлайн режиме. Все обговариваю с исполнителем в icq - 492044258. Буду ждать откликов).
Сверстать HTML из готовых PSD
Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.
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