Сверстать HTML из готовых PSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок276 просмотров

Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.

HTML
14 лет назад
Ontarion
34 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось, выполнил всё даже раньше срока и главное - очень качественно! В общем, я уже знаю, куда обращаться в следующий раз))
Приятный и ответственный заказчик.Точно поставил задачу.Всегда на связи.Вовремя оплатл заказ.Очень приятно с ним иметь дело.

Заявки фрилансеров

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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