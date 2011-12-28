Html верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок326 просмотров

Сверстать 7 страниц простенького сайта.

HTML
14 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Сверстал все страницы за короткий срок,очень рад сотрудничеству с Анатолием.
Снова оказался очень доволен, сотрудничеством ) Приятно работать с человеком знающим своё дело )

Заявки фрилансеров

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать phpbb стиль

    Здравствуйте. Надо доделать phpbb3 шаблон. Сделать как можно более похожий на стиль vbulletin. Пишите цены. Спасибо.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт с ajax, 2 страницы, 2 языка, без админки

    $100

    Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой. Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. ...

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка для DLE + внедрение + установка мини чата

    Верстка макета дизайна сайта (главная+форум+7-8 страниц - чистый код!!!)+ внедрение. Также необходимо будет установить мини-чат ( в дизайне он есть, на сайте не установлен)+ (возможно) дополнительный модуль. Адрес сайта www.hiro.by Предоплата 30-50%. По ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен одностраничный сайт

    $100

    Сайт нужен для регистрации участников на конференцию. Сайт нужен к среде. Оплата по договоренности, подробности письмом.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки. Приватно для adrianis

    $50

    Привет, Нужно сделать кое-какие доработки: 1)Поубирать ссылки со списков на главной странице. 2)Добавить кнопку для страницы с предложениями. 3)Поменять разделительные полосы. 4)Убрать русский язык. Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработки для специалиста по UMI

    Здравствуйте. Есть сайт http://umi.mroya.ru/ нужно доделать кое какие недоделки: 1. В шапке поправить вёрстку, лого и девиз это прозрачные png висящие над ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под insales.ru

    $18

    Здравствуйте. Требуется верстка макета под insales.ru Сам макет: http://www.weblancer.net/users/kirill_ya1/portfolio/1314680.html#item Контакты: 492044258(аська)

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать HTML из готовых PSD

    $50

    Всем привет! Есть 4 готовых PSD, из них нужно сверстать 4 HTML-странички. В приложении снимки этих четырех PSD. Нужно сделать поскорее, желательно, чтобы было готово до завтрашнего вечера.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте. Требуется верстка макета. Нужны люди с icq, чтобы можно было работать в онлайн режиме. Все обговариваю с исполнителем в icq - 492044258. Буду ждать откликов).

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка PSD макета

    http://dl.dropbox.com/u/6219743/graytoad/gt1.jpg http://dl.dropbox.com/u/6219743/graytoad/gt2.jpg Выпадающее двухуровневое меню. При наведении на одну из трех средних колонок, открывается описание. Спонсоры прокручиваются стрелочками. Валидность кода, кроссбраузерность. Работаю без предоплаты. Сроки выполнения - предлагаем.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад