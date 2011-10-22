Верстка макета дизайна сайта (главная+форум+7-8 страниц - чистый код!!!)+ внедрение. Также необходимо будет установить мини-чат ( в дизайне он есть, на сайте не установлен)+ (возможно) дополнительный модуль. Адрес сайта www.hiro.by Предоплата 30-50%. По ...
Сайт с ajax, 2 страницы, 2 языка, без админки
Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой.
Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. Остальные элементы на фиксированных местах (по центру).
На странице main_04.jpg картинка грузится случайным образом (всего будет 5 картинок).
Форму заказа (main_06_1.jpg) нужно будет взять с прошлого сайта http://diaries.com.ua/sale/ – она полностью рабочая. После проверки данных высылается письмо на определенный адрес и контент страницы меняется на main_06_2.jpg без перезагрузки страницы.
Будет 2 языковые версии сайта. Нужно будет размножить страницы и раскидать их по разным папкам. Без админки.
Вторая страница сайта text_01.jpg. Мне нужен шаблон на 4 колонки, по которому я буду сам заполнять контент.
При просмотре на смартфонах – все страницы должны скроллиться в обычном порядке (как и на http://www.google.com/nexus/), без анимации. Облака, соответственно, будут на первом слайде (сверху) и на последнем (снизу).
Сроки как всегда сжатые – до конца октября нужно ззапустить сайт.
Сразу предупреждаю, буду тончить с деталями. Мне нужно, чтобы все работало четко, как на аналоге.
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