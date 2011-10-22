Сайт с ajax, 2 страницы, 2 языка, без админки

Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой.

Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. Остальные элементы на фиксированных местах (по центру).

На странице main_04.jpg картинка грузится случайным образом (всего будет 5 картинок).

Форму заказа (main_06_1.jpg) нужно будет взять с прошлого сайта http://diaries.com.ua/sale/ – она полностью рабочая. После проверки данных высылается письмо на определенный адрес и контент страницы меняется на main_06_2.jpg без перезагрузки страницы.

Будет 2 языковые версии сайта. Нужно будет размножить страницы и раскидать их по разным папкам. Без админки.

Вторая страница сайта text_01.jpg. Мне нужен шаблон на 4 колонки, по которому я буду сам заполнять контент.

При просмотре на смартфонах – все страницы должны скроллиться в обычном порядке (как и на http://www.google.com/nexus/), без анимации. Облака, соответственно, будут на первом слайде (сверху) и на последнем (снизу).

Сроки как всегда сжатые – до конца октября нужно ззапустить сайт.

Сразу предупреждаю, буду тончить с деталями. Мне нужно, чтобы все работало четко, как на аналоге.