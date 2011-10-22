Доработки. Приватно для adrianis

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка84 просмотра

Привет,

Нужно сделать кое-какие доработки:

1)Поубирать ссылки со списков на главной странице.

2)Добавить кнопку для страницы с предложениями.

3)Поменять разделительные полосы.

4)Убрать русский язык.

Спасибо.

14 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
1 день
Уже 2ой раз обращаюсь к Максиму и как и в первый очень доволен. Так держать!
Получил бонус за хорошую работу. Все обещают, Вячеслав делает.

Заявки фрилансеров

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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