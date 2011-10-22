Верстка простого шаблона для джумла из исходника CDR. Указывайте цену и сроки. Исходник вышлю в личку.
Вставить кнопки социальных сетей (Wordpress)
Необходимо вставить кнопки социальных сетей на сайт http://ceramicstroi.ru/. Однако, ситуация усложняется следующим:
В обычной ситуации можно было бы, поступить следующим образом вставляем код кнопок в файл single.php и дело в шляпе. Но в нашем случае в дополнение к кнопкам должен идти текст – Пример:
Понравилась коллекция плитки? Расскажи об это друзьям, Кликни на кнопку своей соц. сети.
Кнопа 1 Кнопка 2 Кнопка 3
Так вот, ТЕКСТ должен быть своим для каждого раздела сайта
Пример:
Для раздела «Керамическая плитка»
Понравилась коллекция плитки? Расскажи об это друзьям, Кликни на кнопку своей соц. сети.
Для раздела статьи
Понравилась статья? Расскажи об это друзьям, Кликни на кнопку своей соц. сети
Например, для раздела «Керамическая плитка» полностью текст + кнопки будет выглядеть так:
Понравилась коллекция плитки? Расскажи об это друзьям, Кликни на кнопку своей соц. сети.
Кнопа 1 Кнопка 2 Кнопка 3
* Уважаемый посетитель, мы не указываем цены на коллекции, т.к. конечная цена зависит от нескольких факторов, в числе которых размер помещения и Ваши идеи. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам.
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Господа фрилансеры пишите, каким способом будете реализовывать поставленную задачу. Уточняющие вопросы пишем в личку.
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