Сайт на Joomla. Доработка.

Есть необходимость доработать 2 сайта на Joomla.

Мы предоставляем текст, фото, макет того, как это будет выглядеть.

Нужно только по шаблону залить это на сайт.

Подготовить сайт к продвижению и далее помочь с самим продвижением сайта по низкочастотным запросам.

Также вскоре нужно будет верстать третий сайт.

Нужен внимательный специалист, который может оперативно реагировать на задания и оперативно их реализовывать (в течении дня). Также желательно предлагать свои идеи для сайта, а не только их реализовывать.

Ждём предложений!