Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт ...
Вёрстка макета (по итогам редизайна)
Имеется рабочий сайт. Подготовлен макет "на редизайн".
Требуется сверстать макет с сохранением определённых блоков (content, например, для стилей содержимого) и структуры файлов (расположение css и images)
Естественно, основной критерий проверки - "нормальная" предсказуемая
работа в распространенных браузерах (ie7+, opera 9+, firefox, safari,
chrome) и адекватное отображение в ie6 (DDbelated + несколько хаков в
отдельном CSS вполне устроит)
Более подробное описание и макеты - в приложении
Заявки фрилансеров
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