Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт ...
Наполнение сайта 15 страниц
Добавить 15 страниц (аналогичные http://st-kl.ru/index.php/oborudovanie/daikin/68--ftxg-jrxg-j.html)
3 страницы отредактировать (привести в соответствии с образцом)
Система управления Joomla 1.5
срок 2-3 дня
Страницы находятся в экселевских файлах.
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