Сверстать HTML для Android/iOS + Facebook-connect

Требуется сверстать и сделать код на PHP с подключением трех функций Facebook connect: сайт из шести простых по верстке страниц в HTML, который будет работать через медленный мобильный интернет с дорогим трафиком. В нем нет ни_одной_картинки, поэтому в качестве исходников вышлю сразу файлы JPG.

По этой же причине задача использовать минимум кода. То есть, код нужно писать руками, либо внимательно чистить автокод с пониманием (Строчки, вроде alt="" не допустимы)

Требуется самое минимальное количество кода, так скажем самые элегантные решения.

Сайт представляет собой форму для добавления текста на сайт и отображения созданных таким образом проектов. Некоторые фичи, которые нужно сделать:

1. Количество символов для ввода ограничивается 100 знаками

2. Форма для ввода имеет не стандартный дизайн тэга "input", то есть CSS — помним про минимальное количество кода — должен быть продуманным.

3. В поле ввода присутствует текст серым курсивом, который исчезает при активации поля.

4. Есть элемент HTML5 (или AJAX): при нажатии на кнопку "добавить поле" дополнительное поле добавляется под старым без перезагрузки страницы. И при этом тоже помним про минимум кода.

5. Организовать вывод последних 10 проектов, основываясь не времени их добавления в БД

Функции для подключения Facebook connect:

1. Connect with Facebook

2. Share

3. Вывод друзей, которые сделали определенные действия на нашем сайте

Верстка резиновая и должна работать как на айфоне или андроиде (в браузере), так и на компьютере. Отсутствие картинок и тенюшек в дизайне гарантировано.