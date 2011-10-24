Верстка webasyst интернет магазина. Стучаться в icq 479615663
Сверстать HTML для Android/iOS + Facebook-connect
Требуется сверстать и сделать код на PHP с подключением трех функций Facebook connect: сайт из шести простых по верстке страниц в HTML, который будет работать через медленный мобильный интернет с дорогим трафиком. В нем нет ни_одной_картинки, поэтому в качестве исходников вышлю сразу файлы JPG.
По этой же причине задача использовать минимум кода. То есть, код нужно писать руками, либо внимательно чистить автокод с пониманием (Строчки, вроде alt="" не допустимы)
Требуется самое минимальное количество кода, так скажем самые элегантные решения.
Сайт представляет собой форму для добавления текста на сайт и отображения созданных таким образом проектов. Некоторые фичи, которые нужно сделать:
1. Количество символов для ввода ограничивается 100 знаками
2. Форма для ввода имеет не стандартный дизайн тэга "input", то есть CSS — помним про минимальное количество кода — должен быть продуманным.
3. В поле ввода присутствует текст серым курсивом, который исчезает при активации поля.
4. Есть элемент HTML5 (или AJAX): при нажатии на кнопку "добавить поле" дополнительное поле добавляется под старым без перезагрузки страницы. И при этом тоже помним про минимум кода.
5. Организовать вывод последних 10 проектов, основываясь не времени их добавления в БД
Функции для подключения Facebook connect:
1. Connect with Facebook
2. Share
3. Вывод друзей, которые сделали определенные действия на нашем сайте
Верстка резиновая и должна работать как на айфоне или андроиде (в браузере), так и на компьютере. Отсутствие картинок и тенюшек в дизайне гарантировано.
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