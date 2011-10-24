Переработать верстку сайта под разрешения от 1024х768 Сайт www.pereplanirovkamos.ru в данный момент отрисован и сверстан под разрешения от 1280х800, хотя на этом разрешении он уже выглядит плохо читаемым. Нормально просматривать сайт ...
Верстка webasyst
Верстка webasyst интернет магазина. Стучаться в icq 479615663
Заявки фрилансеров
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