Исправление верстки.

Задача: Исправить верстку сайта http://radharani(dot)org/.

Требуется исправить главное меню: текст с нестандартными символами в главном меню должен отображаться вровень с остальным текстом в следующих браузерах: Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer (как должно быть - http://clip2net.com/s/1gy1a. То, что сейчас - http://clip2net.com/s/1gy1K)

Требуется исправить меню "разделы". В левой части сайта фон под меню разделов статичен. Фон должен подстраиваться под количество пунктов меню.

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