Верстка webasyst интернет магазина. Стучаться в icq 479615663
2 страницы
нужно сверстать 2 страницы не сложного дизайна
дизайн должен быть не резиновый (файлы форматов html и css (также должна быть папка с картинками)!
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