Приватно для difix - дизайн и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка129 просмотров

Батарин Александр (difix) - нужен дизайн сайта и его верстка, оплата WebMoney, цена договорная

14 лет назад
Maks_Bardakov
Максим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

difix
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работу выполнил быстро и качественно, дизайн полностью соответствует моему ТЗ, верстка тоже хорошая, все как я и просил. Рекомендую как хорошего дизайнера и HTML-верстальщика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Рекомендую

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difix
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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