Верстка webasyst интернет магазина. Стучаться в icq 479615663
Доработка (шлифовка) Joomla+virtuemart
Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1.9
Сайт детских товаров: www.mimol.ru
Необходимые доработки:
1. Нужно сделать, если возможно, во всех категориях фильтр по свойствам, цене, производителю(по аналогии с Яндекс Марткетом).
2. В просмотре товара сворачивается левое меню – должна быть выбрана текущая подкатегория
3. При оформлении заказа (при регистрации), если ввести mail уже зарегистрированного пользователя не показывает сообщение об ошибке, а просто перезагружает страницу
4. Нужно настроить процесс регистрации/оформления заказа. Проблемы сейчас, нужно исправить:
a. Не запрашивает и не показывает адрес доставки
b. Не запрашивает и не показывает вариант доставки (Курьером или EMS)
c. В модуле доставки настроена различная стоимость доставки, в зависимости от суммы заказа, но эта сумма нигде не показывается и не учитывается, должна показываться после «Промежуточный итог» до «итог», если выбран вариант доставки курьером, если выбран вариант доставки ЕМS нужно писать «рассчитывается индивидуально»
Постоянно есть задачи такого рода, ищу адекватного и разбирающегося человека.
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