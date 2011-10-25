Доработка (шлифовка) Joomla+virtuemart

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Сайт детских товаров: www.mimol.ru

Необходимые доработки:

1. Нужно сделать, если возможно, во всех категориях фильтр по свойствам, цене, производителю(по аналогии с Яндекс Марткетом).

2. В просмотре товара сворачивается левое меню – должна быть выбрана текущая подкатегория

3. При оформлении заказа (при регистрации), если ввести mail уже зарегистрированного пользователя не показывает сообщение об ошибке, а просто перезагружает страницу

4. Нужно настроить процесс регистрации/оформления заказа. Проблемы сейчас, нужно исправить:

a. Не запрашивает и не показывает адрес доставки

b. Не запрашивает и не показывает вариант доставки (Курьером или EMS)

c. В модуле доставки настроена различная стоимость доставки, в зависимости от суммы заказа, но эта сумма нигде не показывается и не учитывается, должна показываться после «Промежуточный итог» до «итог», если выбран вариант доставки курьером, если выбран вариант доставки ЕМS нужно писать «рассчитывается индивидуально»

Постоянно есть задачи такого рода, ищу адекватного и разбирающегося человека.