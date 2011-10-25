Создать и отверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок261 просмотр

Есть уже готовый сайт, необходимо заново сверстать и перенести сайт на другую CMS. CMS должна соответствовать MVC модели и желательно работать на одном из популярных фреймворков. ТЗ после выбора исполнителя.

14 лет назад
relhm
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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