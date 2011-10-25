Копировать сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок325 просмотров

Задача. Сверстать точную копию шаблона сайта vogs(dot)ru и поставить на систему управления ModX

Доступы к FTP и CMS были утеряны.

Писать в проект

или

e-mail - [email protected]

skype - soft35_dmitry

ICQ - 606415851

MODX
14 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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