HTML-верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок264 просмотра

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная и 2 внутренних аналогичных,все в приложении)

Очень элементарный,легкий дизайн в плене дл вертски.

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.Валидная и сео оптимизированная верстка.

3.Совпадение с макетами должно быть 100 %

4.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .

Нужно верстать дивами!

Приоритет цене и качеству !

Жду Ваших предложений

HTML
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад

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