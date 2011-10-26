HTML-верстка

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная и 2 внутренних аналогичных,все в приложении)

Очень элементарный,легкий дизайн в плене дл вертски.

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.Валидная и сео оптимизированная верстка.

3.Совпадение с макетами должно быть 100 %

4.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .

Нужно верстать дивами!

Приоритет цене и качеству !

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