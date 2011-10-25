Натянуть дизайн на блог ЖЖ

Всем добрый день, есть дизайн его надо натянуть на блог ЖЖ, ищем того кто умеет это делать, а не хочет попробывать, на данный момент все кто заявляли что умеют пытались попробывать и исчезали. Если вы умеете, пишите ваши цены и сроки.