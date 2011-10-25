Натянуть дизайн на блог ЖЖ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка125 просмотров

Всем добрый день, есть дизайн его надо натянуть на блог ЖЖ, ищем того кто умеет это делать, а не хочет попробывать, на данный момент все кто заявляли что умеют пытались попробывать и исчезали. Если вы умеете, пишите ваши цены и сроки.

14 лет назад
borisy4
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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