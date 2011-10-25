Задача. Сверстать точную копию шаблона сайта vogs(dot)ru и поставить на систему управления ModX Доступы к FTP и CMS были утеряны. Писать в проект или e-mail - [email protected] ...
Сверстать простой макет.
Всем коллегам привет!
Нужно сверстать довольно простой макет.
Сам не успеваю. Да и заказчик ещё дал его только в JPG формате. Говорит нет ПСД (может странно?)
Всем верстальщикам! Кто хочет за приемлимую цену и в сроки нужные (за ночь надеюсь)!
Выбираю одного! Помните это)
Рассматриваю предложения ТОЛЬКО С: ПОРТФОЛИО!
Иначе извините.
Жду предложений! Макеты в приложении)
Выбранный исполнитель
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