Сверстать простой макет.

Всем коллегам привет!

Нужно сверстать довольно простой макет.

Сам не успеваю. Да и заказчик ещё дал его только в JPG формате. Говорит нет ПСД (может странно?)

Всем верстальщикам! Кто хочет за приемлимую цену и в сроки нужные (за ночь надеюсь)!

Выбираю одного! Помните это)

Рассматриваю предложения ТОЛЬКО С: ПОРТФОЛИО!

Иначе извините.

Жду предложений! Макеты в приложении)