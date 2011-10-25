Сверстать простой макет.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок304 просмотра

Всем коллегам привет!

Нужно сверстать довольно простой макет.

Сам не успеваю. Да и заказчик ещё дал его только в JPG формате. Говорит нет ПСД (может странно?)

Всем верстальщикам! Кто хочет за приемлимую цену и в сроки нужные (за ночь надеюсь)!

Выбираю одного! Помните это)

Рассматриваю предложения ТОЛЬКО С: ПОРТФОЛИО!

Иначе извините.

Жду предложений! Макеты в приложении)

14 лет назад
karlita
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Ужасно, верстка из Jpeg, 1 вечер, 5 страниц. Работа не оплачена. Заказчик покормил завтраками и вообще пропал. После появлялся несколько раз в сети, но на сообщения так и не ответил.

Заявки фрилансеров

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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