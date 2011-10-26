Необходимо сверстать страницу со скриптами

Модуль «Календарь новостей»

Модуль "Календарь новостей" состоит из блока «Календарь» и программной (функциональной) части модуля. Блок "Календарь" состоит календаря, в котором есть листалка по годам, по месяцам, и выделены даты, для которых есть элементы новостей. По клику на дату выводятся Заголовки и анонсы новостей. Даты без новостей не доступны для клика

Каждая позиция в списке анонсов содержит в себе следующие элементы:

• Дата новости (календарь)

• Название новости – текстовая срока.

• Анонс новости – текстовое поле.

Кроме того, есть возможность перейти в раздел Новости, нажав на ссылку «Все новости».

Интересуют сроки, цена, и приблизительные работы, если есть, но не принципиально. Главное, чтобы вы были уверены в исполнении этой задачи.