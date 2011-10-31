Верстка макета

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Завершен24 заявки296 просмотров

Необходимо сверстать 1 стр. см. вложенный файл, верстка фикс.

14 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена качественно, сроки соблюдены. Все замечания были учтены, кроссбраузерная верстка, чистый, валидный код. Отличная работа!
Четко поставленные задачи, моментальная оплата. Работать с заказчиком одно удовольствие. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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