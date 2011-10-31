Модуль «Календарь новостей» Модуль "Календарь новостей" состоит из блока «Календарь» и программной (функциональной) части модуля. Блок "Календарь" состоит календаря, в котором есть листалка по годам, по месяцам, и ...
Верстка макета
Необходимо сверстать 1 стр. см. вложенный файл, верстка фикс.
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