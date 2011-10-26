Сайт www.comman.com.ua/ Сайт написан на Сифони Нужно сделать поп-ап Реклама только для уникальных посетителей, показываєтся каждый раз как пользователи входят на сайт, но не более 3 раз за ...
Сверстать сайт
Требуется сверстать сайт блочной версткой. Нужно срочно. Резиновый. 80% ширины экрана. В блоке портфолио сделать ротатор изображений с прокруткой вниз-вверх (в качестве портфолио добавьте любые изображения). Об оплате и сроках пишите в аську 291948080.
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