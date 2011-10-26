Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется сверстать сайт блочной версткой. Нужно срочно. Резиновый. 80% ширины экрана. В блоке портфолио сделать ротатор изображений с прокруткой вниз-вверх (в качестве портфолио добавьте любые изображения). Об оплате и сроках пишите в аську 291948080.

14 лет назад
iva7812
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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