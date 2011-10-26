Вёрстка сложного макета css+ajax

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок204 просмотра

В приложении архив с макетами.

Полное чёткое ТЗ будет завтра, отправим исполнителю.

Сейчас по макетам вполне ясен функционал.

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В личку, аську, скайп просьба не писать.

Только заявки с ценой и сроками.

AJAXCSS
14 лет назад
-itprogress-
Владислав 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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