Написать CSS для сайта

Нужен программист. Ответственный и выполняющий работу в срок. Если вы из Санкт-Петербурга, это будет вашим плюсом.

Есть готовый сайт на WordPress. Нужно написать файл CSS и залить его на сайт.

В дальнейшем будет много работы по обслуживанию сайта, поэтому, если сработаемся, будем сотрудничать на постоянной основе. В связи с этим есть ещё одно требование: нужно, чтобы вас всегда можно было найти (в сети или, если вы из Санкт-Петербурга, то по телефону) в рабочее время (с 10.00 до 18.00 МСК).

Пожалуйста, пишите свои предложения по цене в теме.